Меган Маркл не смогла отказаться от некоторых вредных привычек





Раньше герцогиня Сассекская была активным блогером и вела свою страницу, на которой делилась с подписчиками откровениями. Одна публикация была сделана перед Новым годом, а Маркл в ней призналась, что так и не могла отказаться от ругательств, несмотря на скромность в поведении.Эти эмоции вызывали стрессовые ситуации во время работы, а также после употребления спиртного. Кроме того, член королевской семьи продолжает грызть ногти, хотя избавилась от других привычек, нарушающих этикет двора.