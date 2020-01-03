Меган Маркл не смогла отказаться от некоторых вредных привычек
Несмотря на то, что бывшая актриса стала избранницей принца Гарри, она так и не могла отказаться от некоторых вредных привычек. Британские журналисты нашли записи Меган Маркл в соцсетях, где она описала столь пикантные моменты из личной жизни.
Раньше герцогиня Сассекская была активным блогером и вела свою страницу, на которой делилась с подписчиками откровениями. Одна публикация была сделана перед Новым годом, а Маркл в ней призналась, что так и не могла отказаться от ругательств, несмотря на скромность в поведении.
Эти эмоции вызывали стрессовые ситуации во время работы, а также после употребления спиртного. Кроме того, член королевской семьи продолжает грызть ногти, хотя избавилась от других привычек, нарушающих этикет двора.
Раньше герцогиня Сассекская была активным блогером и вела свою страницу, на которой делилась с подписчиками откровениями. Одна публикация была сделана перед Новым годом, а Маркл в ней призналась, что так и не могла отказаться от ругательств, несмотря на скромность в поведении.
Эти эмоции вызывали стрессовые ситуации во время работы, а также после употребления спиртного. Кроме того, член королевской семьи продолжает грызть ногти, хотя избавилась от других привычек, нарушающих этикет двора.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:46