Мессенджер Telegram получил масштабное обновление с новыми функциями





Одним из первых нововведений стала улучшенная возможность редактирования пользовательских тем. Так, в настройках внешнего вида программной оболочки мессенджера отныне появилась поддержка градиентных фонов, которые могут применяться к чатам, основным элементам, а также к сообщениям. При этом разработчик предлагает пользователям массу новых шаблонов для выбора готового фона. Темы здесь довольно обширны: от космической, до новогодней. Также в Telegram отныне появились отложенные сообщения, которые отправляются при появлении адресата в сети. Работает эта функция лишь в том случае, если статус пользователя виден основным контактам.Кроме всего прочего, разработчики добавили в меню выбора геопозиционирования удобный выбор мест. Улучшенной стала и система поиска по сообщениям. Теперь переход между разными сообщениями с содержанием ключевого поискового запроса стал значительно более простым и удобным. Наконец, система теперь автоматически запоминает последнюю позицию воспроизведения при проигрывании аудиокниг или подкастов продолжительностью более 20 минут.