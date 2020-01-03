На отдыхе в Таиланде Дана Борисова постеснялась предложить Александру Петрову сделать общее фото

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса улетают отдыхать на новогодние каникулы. Дана Борисова решила отправиться в Таиланд. При этом знаменитость публикует фото и рассказывает, что у нее происходит. Сегодня телеведущая разместила несколько фотографий, сделанных на пляже. На снимках Дана Борисова запечатлена в темно-синем раздельном купальнике и солнцезащитных очках. В комментарии в Instagram-аккаунте телеведущая написала, что рядом с ней отдыхает Александр Петров. При этом она очень стесняется подойти и предложить актеру сделать совместное фото.В конце поста Дана Борисова спросила у подписчиков, как ей лучше поступить с Александром Петровым. Фанаты посоветовали телеведущей поговорить с коллегой. Также поклонники отметили, что знаменитость хорошо смотрится в купальнике и оставили большое количество отметок "Мне нравится".