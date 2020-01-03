Финансовый университет при правительстве РФ назвал регионы, где чаще всего ругаются матом





По результатам опроса, касавшегося того, как часто респонденты слышат нецензурную лексику, «лидерами» антирейтинга оказались Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск и Сургут. Города, речь населения которых – самая «чистая», – это Петрозаводск, Чебоксары, Вологда, Санкт-Петербург, Химки. Проведя дополнительное исследование с сопоставлением показателей настроений потребителей, уровня жизни и экономики, учёные проследили такую взаимосвязь: чаще всего матом ругаются жители тех населённых пунктов, где людям платят низкую зарплату, автомобильные дороги в плохом состоянии, низкий уровень медицины, недостаточная пропаганда здорового образа жизни. Для таких граждан привычное дело – взять заём в банке или у «серого» кредитора и просрочить его.Часто ненормативную лексику используют тогда, когда оказываются в непредвиденной ситуации – например, если автомобилист попал в яму на плохой дороге. В этом случае даже наиболее культурный гражданин вряд ли будет «благословлять» местных властей и дорожников, пояснили исследователи.