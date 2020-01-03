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Финансовый университет при правительстве РФ назвал регионы, где чаще всего ругаются матом

Научные сотрудники Финансового университета при правительстве РФ назвали регионы, жители которых чаще других сограждан ругаются матом. В рамках исследования специалисты принимали в учёт населённые пункты, где проживают более четверти миллиона человек.
Финансовый университет при правительстве РФ назвал регионы, где чаще всего ругаются матом

По результатам опроса, касавшегося того, как часто респонденты слышат нецензурную лексику, «лидерами» антирейтинга оказались Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск и Сургут. Города, речь населения которых – самая «чистая», – это Петрозаводск, Чебоксары, Вологда, Санкт-Петербург, Химки. Проведя дополнительное исследование с сопоставлением показателей настроений потребителей, уровня жизни и экономики, учёные проследили такую взаимосвязь: чаще всего матом ругаются жители тех населённых пунктов, где людям платят низкую зарплату, автомобильные дороги в плохом состоянии, низкий уровень медицины, недостаточная пропаганда здорового образа жизни. Для таких граждан привычное дело – взять заём в банке или у «серого» кредитора и просрочить его.

Часто ненормативную лексику используют тогда, когда оказываются в непредвиденной ситуации – например, если автомобилист попал в яму на плохой дороге. В этом случае даже наиболее культурный гражданин вряд ли будет «благословлять» местных властей и дорожников, пояснили исследователи.

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Общество / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:19

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