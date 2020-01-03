Microsoft прекратит поддержку Windows 7 уже 14 января





Примечательно, что пользователям Windows 7 во избежание дальнейших проблем с защитой своих компьютеров рекомендуют провести обновление до более актуальных версий ОС. Стоит отметить, что впервые операционная система Windows 7 поступила в продажу еще в октябре 2009 года. Новой платформе удалось довольно быстро стать самой популярной. Более того, даже сейчас доля Windows 7 в мировой статистике используемых пользователями платформ составляет 26,8%. Поэтому данная версия до сих пор остается одной из самых востребованных на рынке, несмотря на солидный 10-летний возраст.Основной причиной такой огромной популярности «семерки» называют корпоративный сегмент, который довольно неохотно воспринимает новые программные платформы и сохраняет в этом смысле некоторый консерватизм. Впрочем, для компаний и корпоративных пользователей, которые до сих пор используют Windows 7, корпорация Microsoft продолжит выпускать обновления на платной основе.