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В первые дни Нового года Instagram Яны Рудковской побил все рекорды по просмотрам

Яна Рудковская сообщила своим подписчикам, что в первые дни Нового года ее Instagram побил все рекорды по просмотрам. Также знаменитость поблагодарила всех за поздравления.
В первые дни Нового года Instagram Яны Рудковской побил все рекорды по просмотрам

Яна Рудковская показала видео, на котором она в черном пышном платье ниже колен катается на коньках. Свой образ знаменитость дополнила броским макияжем и диадемой на голове. В комментарии к публикации в Instagram избранница Евгения Плющенко написала, что с каждым годом получает все больше поздравлений. Продюсер рада, что пользователи Сети интересуются ее семьей и карьерой. Также Яна Рудковская сообщила, что в первые дни Нового года ее Instagram бьет все рекорды, поскольку на странице 52 миллиона просмотров.

В конце своего поста Яна Рудковская напомнила поклонникам, что вскоре начнется ледовое шоу под названием "Лебединое озеро". Фанаты отметили, что продюсер хорошо катается на коньках и назвали ее "Черным лебедем". Многие еще раз поздравили знаменитость с днем рождения и пожелали удачи во всех начинаниях. Ролик уже просмотрели более 176 тысяч пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:48

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