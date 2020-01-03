В первые дни Нового года Instagram Яны Рудковской побил все рекорды по просмотрам

Яна Рудковская показала видео, на котором она в черном пышном платье ниже колен катается на коньках. Свой образ знаменитость дополнила броским макияжем и диадемой на голове. В комментарии к публикации в Instagram избранница Евгения Плющенко написала, что с каждым годом получает все больше поздравлений. Продюсер рада, что пользователи Сети интересуются ее семьей и карьерой. Также Яна Рудковская сообщила, что в первые дни Нового года ее Instagram бьет все рекорды, поскольку на странице 52 миллиона просмотров.В конце своего поста Яна Рудковская напомнила поклонникам, что вскоре начнется ледовое шоу под названием "Лебединое озеро". Фанаты отметили, что продюсер хорошо катается на коньках и назвали ее "Черным лебедем". Многие еще раз поздравили знаменитость с днем рождения и пожелали удачи во всех начинаниях. Ролик уже просмотрели более 176 тысяч пользователей Сети.