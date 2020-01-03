В первые дни Нового года Instagram Яны Рудковской побил все рекорды по просмотрам
Яна Рудковская сообщила своим подписчикам, что в первые дни Нового года ее Instagram побил все рекорды по просмотрам. Также знаменитость поблагодарила всех за поздравления.
Яна Рудковская показала видео, на котором она в черном пышном платье ниже колен катается на коньках. Свой образ знаменитость дополнила броским макияжем и диадемой на голове. В комментарии к публикации в Instagram избранница Евгения Плющенко написала, что с каждым годом получает все больше поздравлений. Продюсер рада, что пользователи Сети интересуются ее семьей и карьерой. Также Яна Рудковская сообщила, что в первые дни Нового года ее Instagram бьет все рекорды, поскольку на странице 52 миллиона просмотров.
В конце своего поста Яна Рудковская напомнила поклонникам, что вскоре начнется ледовое шоу под названием "Лебединое озеро". Фанаты отметили, что продюсер хорошо катается на коньках и назвали ее "Черным лебедем". Многие еще раз поздравили знаменитость с днем рождения и пожелали удачи во всех начинаниях. Ролик уже просмотрели более 176 тысяч пользователей Сети.
Яна Рудковская показала видео, на котором она в черном пышном платье ниже колен катается на коньках. Свой образ знаменитость дополнила броским макияжем и диадемой на голове. В комментарии к публикации в Instagram избранница Евгения Плющенко написала, что с каждым годом получает все больше поздравлений. Продюсер рада, что пользователи Сети интересуются ее семьей и карьерой. Также Яна Рудковская сообщила, что в первые дни Нового года ее Instagram бьет все рекорды, поскольку на странице 52 миллиона просмотров.
В конце своего поста Яна Рудковская напомнила поклонникам, что вскоре начнется ледовое шоу под названием "Лебединое озеро". Фанаты отметили, что продюсер хорошо катается на коньках и назвали ее "Черным лебедем". Многие еще раз поздравили знаменитость с днем рождения и пожелали удачи во всех начинаниях. Ролик уже просмотрели более 176 тысяч пользователей Сети.