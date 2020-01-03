Баня, плавание и снежные ванны являются любимыми процедурами Светланы Дружининой

Актриса опубликовала новогоднее видео, в котором прогулялась босиком по снегу в халате и солнцезащитных очках. Она поздравила подписчиков с зимними праздниками, пожелав всем семейного уюта и любви, а также здоровья для детей и взрослых.Пользователи Сети были восхищены таким образом жизни Дружининой, написав в адрес кумира много лестных комментариев. Они назвали знаменитость совершенством и источником молодости, рекомендуя всем следовать ее примеру.