Оксана Самойлова улетела рожать четвертого ребенка за границу

Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган несколько месяцев назад рассказали своим фанатам, что ждут четвертого ребенка, отметив, что рожать модель будет не в России. Напомним, у пары уже есть дочери Ариэла, Лея и Майя, пол четвёртого ребенка знаменитости пока не озвучивали. Сегодня рэпер показал подписчикам снимок, на котором он с младшей дочерью босиком прогуливается по набережной. Малышка одета в платье розового цвета, а ее звездный отец в майке и шорты. В комментарии к посту в соцсети Instagram Джиган не стал называть страну, в которой он сейчас находиться, просто написав: "Mood".При этом подписчики начали гадать, где сейчас находиться пара. Многие пришли к выводу, что Оксана Самойлова будет рожать в Майями, но сами знаменитости данную информацию не подтвердили. Пост исполнителя уже набрал более 145 000 лайков.