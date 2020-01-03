Lenovo представила портативную АКБ, способную заряжать ноутбуки
Китайская компания Lenovo представила новый внешний аккумулятор, который способен заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки. Новая портативная АКБ предлагает пользователям 10 000 мАч емкости и возможность зарядки мощностью 18 Вт.
Особенность данного блока заключается в наличии двух портов USB Type-A и одного разъема USB-C с поддержкой технологии быстрой зарядки PD. Кроме того, внешне устройство отличается классическим дизайном в стиле ноутбуков серии Lenovo ThinkPad. Нашлось место и для соответствующего разъема, который позволяет подключать к девайсу зарядное устройство от ноутбуков указанной серии. При этом, как заявляет разработчик, все порты внешнего аккумулятора способны работать одновременно, а значит, оно обеспечит зарядку четырех устройств одновременно.
Несмотря на довольно компактные размеры, емкость новой портативной АКБ от Lenovo сопоставима с ноутбуками. В основе новинки лежит литиевая батарея на 48 Вт*ч. Кроме того, отмечается, что в установленной в строгий корпус гаджета батарее применяются технологии, которыми пользуется в своих электрокарах немецкий концерн BMW, что позволяет повысить энергетический ресурс и выходную мощность.
Особенность данного блока заключается в наличии двух портов USB Type-A и одного разъема USB-C с поддержкой технологии быстрой зарядки PD. Кроме того, внешне устройство отличается классическим дизайном в стиле ноутбуков серии Lenovo ThinkPad. Нашлось место и для соответствующего разъема, который позволяет подключать к девайсу зарядное устройство от ноутбуков указанной серии. При этом, как заявляет разработчик, все порты внешнего аккумулятора способны работать одновременно, а значит, оно обеспечит зарядку четырех устройств одновременно.
Несмотря на довольно компактные размеры, емкость новой портативной АКБ от Lenovo сопоставима с ноутбуками. В основе новинки лежит литиевая батарея на 48 Вт*ч. Кроме того, отмечается, что в установленной в строгий корпус гаджета батарее применяются технологии, которыми пользуется в своих электрокарах немецкий концерн BMW, что позволяет повысить энергетический ресурс и выходную мощность.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:16