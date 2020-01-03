Палеонтологи раскрыли секрет крепких зубов древнего человека
Палеонтологам удалось разоблачить уникальный метод, который помогал древним людям – питекантропам и неандертальцам, - сохранять свои зубы в отличном состоянии. Специалисты даже удивились, когда сумели установить, что в большинстве останков древних людей нет никаких следов кариеса.
Самой популярной теорией, которая объясняла аномально хорошее состояние зубов древнего человека, всегда считалась та, которая основывалась на употреблении сырого мяса. Как оказалось, сыроедение действительно способствовало тому, что на крупных коренных зубах питекантропов и неандертальцев сохранялся толстый слой неповрежденной зубной эмали. Подобной же прочностью зубов отличаются животные, которые жуют большое количество растительности.
Кроме того, как отмечают специалисты, белоснежность и завидное состояние зубов древнего человека также можно объяснить присутствием в его рационе большого количества насекомых и орехов.
Самой популярной теорией, которая объясняла аномально хорошее состояние зубов древнего человека, всегда считалась та, которая основывалась на употреблении сырого мяса. Как оказалось, сыроедение действительно способствовало тому, что на крупных коренных зубах питекантропов и неандертальцев сохранялся толстый слой неповрежденной зубной эмали. Подобной же прочностью зубов отличаются животные, которые жуют большое количество растительности.
Кроме того, как отмечают специалисты, белоснежность и завидное состояние зубов древнего человека также можно объяснить присутствием в его рационе большого количества насекомых и орехов.