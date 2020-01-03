Палеонтологи раскрыли секрет крепких зубов древнего человека





Самой популярной теорией, которая объясняла аномально хорошее состояние зубов древнего человека, всегда считалась та, которая основывалась на употреблении сырого мяса. Как оказалось, сыроедение действительно способствовало тому, что на крупных коренных зубах питекантропов и неандертальцев сохранялся толстый слой неповрежденной зубной эмали. Подобной же прочностью зубов отличаются животные, которые жуют большое количество растительности.Кроме того, как отмечают специалисты, белоснежность и завидное состояние зубов древнего человека также можно объяснить присутствием в его рационе большого количества насекомых и орехов.