Федор Смолов больше не скрывает свой роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

На страничке Смолова в социальной сети Instagram появилось фото, на котором спортсмен позирует вместе с возлюбленной. Кроме того, в stories футболиста также появился кадр, на котором юная внучка Ельцина нежно обнимает его. О том, что у Смолова и Юмашевой может быть роман, впервые заговорили еще в декабре, поскольку девушка начала активно комментировать публикации футболиста в социальной сети, чего ранее за ней не замечали. О самой Марии Юмашевой известно лишь то, что она с детства занималась углубленным изучением английского и французского языков, увлекалась балетом и танцами, а также конным спортом. Образование родственница Ельцина получает в элитной частной школе.Что же касается 29-летнего Федора Смолова, то его сейчас называют одним из самых талантливых российских футболистов. Всего несколько лет тому назад он разорвал отношения с известной российской моделью Викторией Лопыревой. Знаменитость впоследствии в своих интервью неоднократно подчеркивала, что спортсмен не готов к полноценной семейной жизни.