АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Вера Васильева до сих пор не может забыть любимого человека Бориса Равенских

Советская и российская актриса Вера Васильева, которой в сентябре 2019 года исполнилось 94 года, рассказала, что она до сих пор не может забыть дорого сердцу человека. И речь не идёт о её муже, актёре Владимире Ушакове, – любимым артистка назвала режиссёра Бориса Равенских.

Вера Васильева своих чувств к кинодеятелю не скрывала, но воспитание не позволяло ей в молодости вступить в любовные отношения с женатым мужчиной, хотя порой она с трудом поддавалась искушению. Для того чтобы не смотреть на Бориса Равенских, актриса иногда закрывала глаза, опасаясь переступить через свои принципы и поддаться чувствам. «Я тогда боялась: вдруг он мне скажет, что нам нужно быть вместе, и я не смогу ответить отказом», – поделилась воспоминаниями Вера Васильева.

Но о браке с Владимиром Ушаковым, постепенно сумевшим растопить лёд в её сердце благодаря искренней любви к избраннице, Вера Васильева не жалеет. Супруг всегда был на стороне возлюбленной, всячески её поддерживал и даже принял её решение не заводить детей. Владимир Ушаков умер летом 2011 года в возрасте 91 года. Его супруга до сих пор с теплотой и благодарностью вспоминает о нём.

Театральный режиссёр и педагог Борис Равенских, любовь к которому Вера Васильева пронесла через всю свою жизнь, скончался в январе 1980 года от остановки сердца. Ему было 65 лет. На сегодняшний день самые близкие люди для Веры Васильевой – это подруга Дарья Милославская и её дочь Светлана. Их актриса считает своими дочерью и внучкой.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Баня, плавание и снежные ванны являются любимыми процедурами Светланы…
Оксана Самойлова улетела рожать четвертого ребенка за…
Lenovo представила портативную АКБ, способную заряжать…
Палеонтологи раскрыли секрет крепких зубов древнего…
Вера Васильева до сих пор не может забыть любимого человека Бориса…
Федор Смолов больше не скрывает свой роман с 17-летней внучкой Бориса…
Строители испортили дорогую сантехнику в таунхаусе Тани…
Назван ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2020…
Расшифрованы предсказания Нострадамуса для России на 2020…
Младшая дочь Татьяны Навки не смогла сдержать эмоций после новогоднего выступления…
Hyundai и Kia выпустят электрические версии своих популярных кроссоверов в 2020…
Пожар в Подмосковье унес жизни четырех…
Певица Анна Семенович поправилась до 100…
«И как теперь спать?»: Мини-сериал «Дракула» от телеканала ВВС привёл в ужас…
День святителя Петра: Названы главные приметы на 3 января 2020…
В Пермском крае мужчину жестоко избили в новогодней…
Рубль на торгах ММВБ дорожает относительно доллара и…
Американцы создали трехмерные копии пуль, которыми был убит Джон…
Диетологи развенчали популярные мифы о влиянии воды на…
Кроссовер Mazda CX-5 подвергли тюнингу в стиле ралли…
Тёмная материя могла существовать ещё до Большого…
«Жаль, что он не сын Алсу»: Шнуров прокомментировал проигрыш Антона Токарева на…
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после операции на…
Обратная совместимость PlayStation 5 позволит сыграть во все старые игры…
Аглая Тарасова и Даррен Аронофски проводят новогодние каникулы в…
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI…
Ученые: Сауна повышает продолжительность человеческой…
УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена показали в…
«Химеры существуют»: Учёные рассказали о выведенных человечеством организмах с комбинированными…
LG привезет на CES 2020 новый сворачивающийся телевизор, который может спускаться с…
Анастасия Волочкова: "Я тучи разведу ногами, дотянусь до неба, и, возможно, в Москве пойдёт…
Борющийся с раком онколог Андрей Павленко дал ценный совет пациентам в…
«Бабушкины коленки»: Дану Борисову раскритиковали за внешний…
Полина Гагарина борется с привычкой дочери Мии засыпать у нее на…
Американские эксперты National Interest назвали морскую пехоту России одной из лучших в…
Медики: Восемь вещей позволяют людям сохранить здоровье в сезон гриппа и…
Lada стала лидером в списке авто, которые россияне чаще всего берут в…
Солнце максимально приблизится к Земле 5 января -…
«Яркий, многогранный, харизматичный»: Полина Гагарина назвала Ива Набиева своим победителем шоу…
“Йогу никто не отменял”: Певица Глюкоза и Александр Чистяков наслаждаются активным новогодним…
Просмотреть все новости