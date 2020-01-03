Вера Васильева до сих пор не может забыть любимого человека Бориса Равенских





Вера Васильева своих чувств к кинодеятелю не скрывала, но воспитание не позволяло ей в молодости вступить в любовные отношения с женатым мужчиной, хотя порой она с трудом поддавалась искушению. Для того чтобы не смотреть на Бориса Равенских, актриса иногда закрывала глаза, опасаясь переступить через свои принципы и поддаться чувствам.– поделилась воспоминаниями Вера Васильева.Но о браке с Владимиром Ушаковым, постепенно сумевшим растопить лёд в её сердце благодаря искренней любви к избраннице, Вера Васильева не жалеет. Супруг всегда был на стороне возлюбленной, всячески её поддерживал и даже принял её решение не заводить детей. Владимир Ушаков умер летом 2011 года в возрасте 91 года. Его супруга до сих пор с теплотой и благодарностью вспоминает о нём.Театральный режиссёр и педагог Борис Равенских, любовь к которому Вера Васильева пронесла через всю свою жизнь, скончался в январе 1980 года от остановки сердца. Ему было 65 лет. На сегодняшний день самые близкие люди для Веры Васильевой – это подруга Дарья Милославская и её дочь Светлана. Их актриса считает своими дочерью и внучкой.