Строители испортили дорогую сантехнику в таунхаусе Тани Терешиной

Таня Терешина рассказала, что в ее таунхаусе, есть "красная спальня", которой она особенно гордится. Такое название комната получила из-за мебели и цвета отделки. Во время ремонт знаменитость сильно переживала, ей очень хотелось, чтобы получилось настоящее "семейное гнездышко". В интервью Таня Терешина вспомнила, что ей и Олегу Курбатову пришлось столкнуться с неприятностями. Недобросовестные рабочие испортили дорогую сантехнику. Как утверждает певица, строители смешивали цемент в новой ванне, в результате ее выбросили. Также пришлось срывать плитку, чтобы добраться до засорившегося слива.Таня Терешина отметила, что сейчас ей страшно вспоминать ремонт, который пришелся на период ее второй беременности. Также исполнительница призналась, что пришлось нанять женщину для помощи в доме, поскольку она не успевает все делать сама и предпочитает проводить свободное время с детьми Арис и Арсением.