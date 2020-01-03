АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Назван ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2020 году

С первых дней 2020 года некоторые автопроизводители пересмотрели цены на свои модели в большую сторону. В связи с этим эксперты решили составить обновленный список самых доступных автомобилей на российском рынке по состоянию на январь 2020 года.
Назван ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2020 году

Первое место в этом рейтинге досталось отечественной Lada Granta с ценником в 455 900 рублей. Если судить по прайс-листам за последние несколько месяцев, в нынешнем году ценник на эту модель вырос менее чем на тысячу рублей. За указанную сумму покупатель получает базовую комплектацию автомобиля, оснащенного 1,6-литровым 87-сильным двигателем и 5-ступенчатой МКПП. На втором месте расположился японский бюджетник Datsun on-DO – этот компактный седан является соплатформенником для российской «Гранты» и доступен покупателям по цене от 490 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров еще один представитель российского автопрома – внедорожник Lada 4x4. Один из самых популярных российских брендов на данный момент продается по цене от 538,9 тысяч.

На четвертой позиции эксперты расположили еще один японский компакт – хэтчбек Datsun mi-DO, который имеет начинку, аналогичную моделям, занявшим в рейтинге первые две позиции. Базовая комплектация этого автомобиля обойдется покупателям в 555 тысяч рублей, а благодаря скидкам и специальным предложениям от производителя цена в отдельных случаях может снижаться еще на 90 тысяч. Наконец, вошли в список самых доступных машин Renault Logan и Sandero, имеющие одинаковую цену в 596 тысяч рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Баня, плавание и снежные ванны являются любимыми процедурами Светланы…
Оксана Самойлова улетела рожать четвертого ребенка за…
Lenovo представила портативную АКБ, способную заряжать…
Палеонтологи раскрыли секрет крепких зубов древнего…
Вера Васильева до сих пор не может забыть любимого человека Бориса…
Федор Смолов больше не скрывает свой роман с 17-летней внучкой Бориса…
Строители испортили дорогую сантехнику в таунхаусе Тани…
Назван ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2020…
Расшифрованы предсказания Нострадамуса для России на 2020…
Младшая дочь Татьяны Навки не смогла сдержать эмоций после новогоднего выступления…
Hyundai и Kia выпустят электрические версии своих популярных кроссоверов в 2020…
Пожар в Подмосковье унес жизни четырех…
Певица Анна Семенович поправилась до 100…
«И как теперь спать?»: Мини-сериал «Дракула» от телеканала ВВС привёл в ужас…
День святителя Петра: Названы главные приметы на 3 января 2020…
В Пермском крае мужчину жестоко избили в новогодней…
Рубль на торгах ММВБ дорожает относительно доллара и…
Американцы создали трехмерные копии пуль, которыми был убит Джон…
Диетологи развенчали популярные мифы о влиянии воды на…
Кроссовер Mazda CX-5 подвергли тюнингу в стиле ралли…
Тёмная материя могла существовать ещё до Большого…
«Жаль, что он не сын Алсу»: Шнуров прокомментировал проигрыш Антона Токарева на…
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после операции на…
Обратная совместимость PlayStation 5 позволит сыграть во все старые игры…
Аглая Тарасова и Даррен Аронофски проводят новогодние каникулы в…
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI…
Ученые: Сауна повышает продолжительность человеческой…
УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена показали в…
«Химеры существуют»: Учёные рассказали о выведенных человечеством организмах с комбинированными…
LG привезет на CES 2020 новый сворачивающийся телевизор, который может спускаться с…
Анастасия Волочкова: "Я тучи разведу ногами, дотянусь до неба, и, возможно, в Москве пойдёт…
Борющийся с раком онколог Андрей Павленко дал ценный совет пациентам в…
«Бабушкины коленки»: Дану Борисову раскритиковали за внешний…
Полина Гагарина борется с привычкой дочери Мии засыпать у нее на…
Американские эксперты National Interest назвали морскую пехоту России одной из лучших в…
Медики: Восемь вещей позволяют людям сохранить здоровье в сезон гриппа и…
Lada стала лидером в списке авто, которые россияне чаще всего берут в…
Солнце максимально приблизится к Земле 5 января -…
«Яркий, многогранный, харизматичный»: Полина Гагарина назвала Ива Набиева своим победителем шоу…
“Йогу никто не отменял”: Певица Глюкоза и Александр Чистяков наслаждаются активным новогодним…
Просмотреть все новости