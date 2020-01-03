Назван ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2020 году





Первое место в этом рейтинге досталось отечественной Lada Granta с ценником в 455 900 рублей. Если судить по прайс-листам за последние несколько месяцев, в нынешнем году ценник на эту модель вырос менее чем на тысячу рублей. За указанную сумму покупатель получает базовую комплектацию автомобиля, оснащенного 1,6-литровым 87-сильным двигателем и 5-ступенчатой МКПП. На втором месте расположился японский бюджетник Datsun on-DO – этот компактный седан является соплатформенником для российской «Гранты» и доступен покупателям по цене от 490 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров еще один представитель российского автопрома – внедорожник Lada 4x4. Один из самых популярных российских брендов на данный момент продается по цене от 538,9 тысяч.На четвертой позиции эксперты расположили еще один японский компакт – хэтчбек Datsun mi-DO, который имеет начинку, аналогичную моделям, занявшим в рейтинге первые две позиции. Базовая комплектация этого автомобиля обойдется покупателям в 555 тысяч рублей, а благодаря скидкам и специальным предложениям от производителя цена в отдельных случаях может снижаться еще на 90 тысяч. Наконец, вошли в список самых доступных машин Renault Logan и Sandero, имеющие одинаковую цену в 596 тысяч рублей.