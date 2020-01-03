Расшифрованы предсказания Нострадамуса для России на 2020 год





В своих предсказаниях Мишель де Нострдам не использует слово «Россия», однако учёные узнали эту страну по косвенным признакам. Согласно расшифровке исследователей, начало 2020 года станет для граждан страны отправной точкой для старта положительных перемен, которые более всего ощутят простые люди. Руководителю государства придётся сложнее всего, так как именно на его плечи ляжет решение нескольких конфликтов с прежде дружественными странами. Россия станет неким мировым судьёй. Предсказывается война с Китаем. Прежнего главу государства Нострадамус назвал «ловким», а нынешнего – «осторожным» и с «благородным сердцем».Согласно пророчеству француза, с нового десятилетия экономическое развитие РФ будет идти очень быстро, а к 2030 году граждане станут жить в эпоху «Золотого века». Речь идёт не только о финансовом благополучии, но и о нравственной высоте: Нострадамус назвал Россию в эти годы «духовным центром мира», когда на первый план выйдут нематериальные ценности. Что касается науки и астрономии, ожидаются такие открытия, которые потрясут весь мир.