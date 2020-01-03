В Пермском крае мужчину жестоко избили в новогодней драке





, - отмечают в ведомстве. В МВД также подчеркивают, что позднее стражам порядка удалось установить личность подозреваемого в этом нападении. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель, который был задержан и помещен в ИВС.На данный момент в отношении подозреваемого открыто уголовное производство, его обвиняют в умышленном причинении тяжелого вреда здоровью.