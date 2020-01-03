В Пермском крае мужчину жестоко избили в новогодней драке
В Пермском крае сотрудники органов правопорядка разбираются в обстоятельствах жестокого избиения одного из местных жителей, который угодил на больничную койку после новогодней драки. Как сообщает пресс-центр регионального управления МВД, в один из отделов полиции города Лысьвы поступило сообщение от медиков о том, что в медучреждение с серьезными травмами доставлен избитый 31-летний мужчина.
«Сотрудникам полиции удалось выяснить, что госпитализированный с травмами мужчина накануне был избит, когда находился в гостях у знакомой. Во время новогоднего застолья между пострадавшим и малознакомым ему мужчиной вспыхнула ссора, которая впоследствии переросла в драку», - отмечают в ведомстве. В МВД также подчеркивают, что позднее стражам порядка удалось установить личность подозреваемого в этом нападении. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель, который был задержан и помещен в ИВС.
На данный момент в отношении подозреваемого открыто уголовное производство, его обвиняют в умышленном причинении тяжелого вреда здоровью.
«Сотрудникам полиции удалось выяснить, что госпитализированный с травмами мужчина накануне был избит, когда находился в гостях у знакомой. Во время новогоднего застолья между пострадавшим и малознакомым ему мужчиной вспыхнула ссора, которая впоследствии переросла в драку», - отмечают в ведомстве. В МВД также подчеркивают, что позднее стражам порядка удалось установить личность подозреваемого в этом нападении. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель, который был задержан и помещен в ИВС.
На данный момент в отношении подозреваемого открыто уголовное производство, его обвиняют в умышленном причинении тяжелого вреда здоровью.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:40