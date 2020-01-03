Младшая дочь Татьяны Навки не смогла сдержать эмоций после новогоднего выступления мамы
Младшая дочь известной российской фигуристки Татьяны Навки Надежда не смогла сдержать позитивных эмоций после новогоднего выступления мамы. Она заявила, что родительница является очень красивой.
Татьяна Навка не побоялась предстать перед своей аудиторией в совершенно ином амплуа. В новогоднюю ночь олимпийская чемпионка по фигурному катанию запела вместе с популярной артисткой Жасмин. Впервые они выступили вместе на одном из мероприятий в 2019 году. Знаменитости посчитали проведенный на сцене эксперимент вполне удачным.
Татьяна Навка сразу же поспешила отметить, что пение для нее является обычным хобби. Благодаря данному занятию спортсменка просто расслабляется и получает удовольствие. В то же время новогодний номер был отрепетирован очень тщательно. Многие отметили, что Татьяна Навка и Жасмин выступили очень хорошо. Праздничный концерт оценила маленькая Надежда Пескова, дочь фигуристки. Для супруги Дмитрия Пескова ее положительный комментарий является очень важным.
Татьяна Навка не побоялась предстать перед своей аудиторией в совершенно ином амплуа. В новогоднюю ночь олимпийская чемпионка по фигурному катанию запела вместе с популярной артисткой Жасмин. Впервые они выступили вместе на одном из мероприятий в 2019 году. Знаменитости посчитали проведенный на сцене эксперимент вполне удачным.
Татьяна Навка сразу же поспешила отметить, что пение для нее является обычным хобби. Благодаря данному занятию спортсменка просто расслабляется и получает удовольствие. В то же время новогодний номер был отрепетирован очень тщательно. Многие отметили, что Татьяна Навка и Жасмин выступили очень хорошо. Праздничный концерт оценила маленькая Надежда Пескова, дочь фигуристки. Для супруги Дмитрия Пескова ее положительный комментарий является очень важным.