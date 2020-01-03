Младшая дочь Татьяны Навки не смогла сдержать эмоций после новогоднего выступления мамы

Татьяна Навка не побоялась предстать перед своей аудиторией в совершенно ином амплуа. В новогоднюю ночь олимпийская чемпионка по фигурному катанию запела вместе с популярной артисткой Жасмин. Впервые они выступили вместе на одном из мероприятий в 2019 году. Знаменитости посчитали проведенный на сцене эксперимент вполне удачным.Татьяна Навка сразу же поспешила отметить, что пение для нее является обычным хобби. Благодаря данному занятию спортсменка просто расслабляется и получает удовольствие. В то же время новогодний номер был отрепетирован очень тщательно. Многие отметили, что Татьяна Навка и Жасмин выступили очень хорошо. Праздничный концерт оценила маленькая Надежда Пескова, дочь фигуристки. Для супруги Дмитрия Пескова ее положительный комментарий является очень важным.