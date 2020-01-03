Hyundai и Kia выпустят электрические версии своих популярных кроссоверов в 2020 году





Сообщается, что Hyundai и Kia активизируют свои усилия, направленные на электрификацию своих моделей. В будущем компании планируют предлагать на рынке по 13 гибридных брендов и 6 плагин-гибридных видов транспорта. Кроме того, планируется также выпустить 23 модели автомобилей, которые будут оснащаться полностью электрическими двигателями. Наконец, в планы Hyundai и Kia входит создание двух новинок, силовые установки которых смогут работать на альтернативных топливных элементах, например, на водороде. Кроме того, в 2024 году компании представят недавно разработанную платформу, предназначенную специально для создания на ее основе электрических автомобилей. В том же году производители выпустят свои первые машины с нулевым выбросом СО2.Новый 2020 год станет периодом, в течение которого обе компании планируют электрифицировать свои самые популярные модели. Речь идет о кроссоверах Hyundai Tucson и Santa Fe, а также о модели Kia Sorento.