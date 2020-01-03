Певица Анна Семенович поправилась до 100 килограммов

Анна Семенович по-прежнему считается одной из самых завидных невест среди представительниц отечественного шоу-бизнеса. В рамках недавнего эфира программы «Секрет на миллион» экс-солистка группы «Блестящие» заявила, что у нее сейчас есть молодой человек, но о свадьбе пока речь не идет.Семенович никогда не скромничает, говоря о своем внешнем виде. Звезда не скрывает, что на нее всегда обращали внимание мужчины. Глядя на последние публикации в социальной сети Instagram, подписчики заметили, что артистка заметно поправилась. Многие предположили, что она просто перестала придерживаться диеты и решила позволить себе съесть любимые продукты на Новый год.По информации Telegram-канала «НеМалахов», вес Семенович составляет уже 100 килограммов. Для артистки этот показатель является довольно высоким. В последнее время певица выходит на сцену в свободных нарядах, а не в обтягивающих платьях.