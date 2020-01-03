«И как теперь спать?»: Мини-сериал «Дракула» от телеканала ВВС привёл в ужас зрителей





Главного персонажа на экране воплотил датский актёр и музыкант Клас Банг. В создании проекта приняли участие также британские актёры кино, театра и телевидения Джон Хеффернан и Джонатан Арис, актриса и писатель Долли Уэллс, сценарист и актриса Джоанна Сканлан. Основой для сюжета мини-сериала «Дракула» стал одноимённый роман, принадлежащий перу ирландского писателя Брэма Стокера. Первая публикация произведения датируется 1897 годом. Главный персонаж книги – вампир-аристократ граф Дракула.Действие британского мини-сериала начинается в Трансильвании в 1897 году, после чего Дракула покидает свой замок и отправляется в викторианский Лондон в поисках «свежей крови». Также создатели ленты прольют свет на противостояние графа-вампира с вигилантом-истребителем монстров Ван Хельсингом.Зомби, кровожадные невесты Дракулы и его пугающие превращения из человека в волка и обратно привели в ужас зрительскую аудиторию. Многие из тех, кто решил поделиться впечатлениями от нового проекта создателей «Шерлока» Марка Гэтисса и Стивена Моффата, написали в соцсетях, что теперь будут спать по ночам при включенном свете. Тем не менее, в целом кинокартина пришлась по душе её просмотревшим. «Дракулу» от BBC уже начали называть лучшей адаптацией Брэма Стокера за последние годы. Зрители в предвкушении продолжения развития событий.