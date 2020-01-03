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День святителя Петра: Названы главные приметы на 3 января 2020 г

В эту пятницу, 3 января, верующие вспоминают рожденного еще в XIII столетии святителя Петра – митрополита Киевского и всея Руси. По уже сложившейся традиции, в этот церковный праздник действуют некоторые обычаи и приметы.
День святителя Петра: Названы главные приметы на 3 января 2020 г

Так, в этот день во все времена хозяйки с самого утра занимались уборкой жилья перед наступлением Рождества. Также принято считать, что для будущего благополучия необходимо положить небольшой серебряный предмет на самое видное место. Идеальным решением на такой случай можно назвать небольшую ложку. Считается, что этот обряд заставит всех злых людей обходить дом семьи стороной целый год, а для сохранения здоровья родных и близких на ближайший год необходимо умыться ключевой водой.

Действуют в этот день и некоторые запреты. К примеру, нельзя желать окружающим счастья и здоровья, поскольку такие пожелания приведут к обратному эффекту. Также запрещено подглядывать и подслушивать во избежание проблем со зрением и слухом. Проблемы ожидают и тех, кто решится нарушить запрет и поднять какую-либо вещь с земли. Наконец, в этот церковный праздник нельзя ничего обещать или в чем-либо клясться, поскольку все высказанные в этот день слова обязательно окажутся пустыми.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:47

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