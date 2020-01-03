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Американцы создали трехмерные копии пуль, которыми был убит Джон Кеннеди

Сотрудники компании NIST представили трехмерную модель пуль, которыми был убит 35-й президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди. В качестве базовых образцов для такого моделирования специалисты использовали фрагменты, которые представлены в экспозиции Национального архива страны.
Американцы создали трехмерные копии пуль, которыми был убит Джон Кеннеди

Как полагают ученые, созданные ими трехмерные копии позволят обезопасить оригиналы пуль от внешнего воздействия. Отдельные специалисты убеждены в том, что виртуальные аналоги оригинальных пуль предлагают даже еще большую информативность, поскольку в данном случае есть возможность дополнительной детализации изображения.

В основу разработки копии этого ценного артефакта были положены возможности современной микроскопии с изменяемым фокусным расстоянием. Авторы проекта отмечают, что сканирование оригинальных образцов осуществлялось с горизонтальным разрешением в 4 мкм, что эквивалентно примерно 10 процентам толщины человеческого волоса.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:25

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