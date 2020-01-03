Американцы создали трехмерные копии пуль, которыми был убит Джон Кеннеди





Как полагают ученые, созданные ими трехмерные копии позволят обезопасить оригиналы пуль от внешнего воздействия. Отдельные специалисты убеждены в том, что виртуальные аналоги оригинальных пуль предлагают даже еще большую информативность, поскольку в данном случае есть возможность дополнительной детализации изображения.В основу разработки копии этого ценного артефакта были положены возможности современной микроскопии с изменяемым фокусным расстоянием. Авторы проекта отмечают, что сканирование оригинальных образцов осуществлялось с горизонтальным разрешением в 4 мкм, что эквивалентно примерно 10 процентам толщины человеческого волоса.