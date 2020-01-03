Кроссовер Mazda CX-5 подвергли тюнингу в стиле ралли Дакар
К открытию автосалона в Токио, который распахнет свои двери уже 10 января, специалисты Автомобильного колледжа японского города Нихона решили построить ралли-рейдовую тюнинг версию кроссовера Mazda CX-5. В результате автомобиль получил ряд разительных изменений.
Стоит отметить, что Токийский автосалон посвящен преимущественно тюнинговым проектам, что делает его довольно важным мероприятием для автомобильного рынка страны. Огромное количество участников ежегодно готовят к этой выставке свои уникальные разработки, многие из которых впоследствии становятся образцами для подражания в индустрии. В этот раз Автомобильный колледж в Нихоне представит Mazda CX-5, переделанную в стиле знаменитого ралли Дакар. Автомобиль получил ряд изменений, основанных преимущественно на кузовных работах. Так, авторы проекта заварили задние двери, заменили стекла глухими металлическими панелями, а вместо бамперов установили на автомобиль стальные поперечины. Появился в Mazda CX-5 и каркас безопасности вместе с защитными панелями, наконец, на месте багажного отсека расположилось стальное ложе для запаски.
Обули машину во внедорожные шины с высоким профилем на модульных дисках. Впрочем, об участии этого автомобиля в реальном ралли-рейде никто не говорит, поскольку его подвеска осталась практически неизменной, получив лишь новые амортизаторы и пружины. Кроме того, двигатель остался штатный, да и рамной конструкции Mazda CX-5 не получила, сохранив компоновку с несущим кузовом.
Стоит отметить, что Токийский автосалон посвящен преимущественно тюнинговым проектам, что делает его довольно важным мероприятием для автомобильного рынка страны. Огромное количество участников ежегодно готовят к этой выставке свои уникальные разработки, многие из которых впоследствии становятся образцами для подражания в индустрии. В этот раз Автомобильный колледж в Нихоне представит Mazda CX-5, переделанную в стиле знаменитого ралли Дакар. Автомобиль получил ряд изменений, основанных преимущественно на кузовных работах. Так, авторы проекта заварили задние двери, заменили стекла глухими металлическими панелями, а вместо бамперов установили на автомобиль стальные поперечины. Появился в Mazda CX-5 и каркас безопасности вместе с защитными панелями, наконец, на месте багажного отсека расположилось стальное ложе для запаски.
Обули машину во внедорожные шины с высоким профилем на модульных дисках. Впрочем, об участии этого автомобиля в реальном ралли-рейде никто не говорит, поскольку его подвеска осталась практически неизменной, получив лишь новые амортизаторы и пружины. Кроме того, двигатель остался штатный, да и рамной конструкции Mazda CX-5 не получила, сохранив компоновку с несущим кузовом.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:15