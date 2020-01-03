«Жаль, что он не сын Алсу»: Шнуров прокомментировал проигрыш Антона Токарева на «Голосе»
Популярный российский артист Сергей Шнуров прокомментировал проигрыш своего подопечного Антона Токарева на проекте «Голос». В финале вокального шоу конкурсанту досталось второе место. Первую позицию занял подопечный продюсера Константина Меладзе Аскер Бербеков.
Сергей Шнуров вспомнил скандал на детском «Голосе», когда по итогам зрительского голосования выиграла дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. По словам лидера группы «Ленинград», он бы накрутил баллы, но спасти участника в итоге не удалось.
Напомним, что после победы Микеллы Абрамовой поднялась волна негодования со стороны зрителей. Многие россияне оказались недовольны победой дочери Алсу в проекте. Тогда пользователи Сетей считали, что первое место должно было достаться участнику из Казахстана Ержану Максиму. В итоге «Первый канал» провел проверку, пересмотрел результаты конкурса и присвоил победу всем детям-финалистам.
Сергей Шнуров вспомнил скандал на детском «Голосе», когда по итогам зрительского голосования выиграла дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. По словам лидера группы «Ленинград», он бы накрутил баллы, но спасти участника в итоге не удалось.
Напомним, что после победы Микеллы Абрамовой поднялась волна негодования со стороны зрителей. Многие россияне оказались недовольны победой дочери Алсу в проекте. Тогда пользователи Сетей считали, что первое место должно было достаться участнику из Казахстана Ержану Максиму. В итоге «Первый канал» провел проверку, пересмотрел результаты конкурса и присвоил победу всем детям-финалистам.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:00