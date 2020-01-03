«Жаль, что он не сын Алсу»: Шнуров прокомментировал проигрыш Антона Токарева на «Голосе»

Сергей Шнуров вспомнил скандал на детском «Голосе», когда по итогам зрительского голосования выиграла дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. По словам лидера группы «Ленинград», он бы накрутил баллы, но спасти участника в итоге не удалось.Напомним, что после победы Микеллы Абрамовой поднялась волна негодования со стороны зрителей. Многие россияне оказались недовольны победой дочери Алсу в проекте. Тогда пользователи Сетей считали, что первое место должно было достаться участнику из Казахстана Ержану Максиму. В итоге «Первый канал» провел проверку, пересмотрел результаты конкурса и присвоил победу всем детям-финалистам.