Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после операции на груди
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после операции на груди. Телеведущая побывала вместе с дочерью Марией на ледовом шоу "Золушка".
Недавно Лере Кудрявцевой сделали операцию по удалению грудных имплантов. После этого знаменитость некоторое время восстанавливала силы. Накануне телеведущая впервые вышла в свет после таких событий. Лера Кудрявцева разместила в Instagram-аккаунте несколько снимков, сделанных на ледовом шоу "Золушка". На первом кадре ведущая передачи "Секрет на миллион" стоит рядом с Евгением Плющенко, который держит на руках маленькую Марию. Затем телеведущая фотографировала своего ребёнка с участниками шоу.
В комментарии к посту Лера Кудрявцева восхитилась постановкой, поблагодарив Яну Рудковскую и ее супруга Евгения Плющенко за "фантастически красивое шоу". Подписчики поинтересовались самочувствием звезды, которая ответила, что ей уже лучше. Пост знаменитости уже набрал более 133 000 лайков.
Недавно Лере Кудрявцевой сделали операцию по удалению грудных имплантов. После этого знаменитость некоторое время восстанавливала силы. Накануне телеведущая впервые вышла в свет после таких событий. Лера Кудрявцева разместила в Instagram-аккаунте несколько снимков, сделанных на ледовом шоу "Золушка". На первом кадре ведущая передачи "Секрет на миллион" стоит рядом с Евгением Плющенко, который держит на руках маленькую Марию. Затем телеведущая фотографировала своего ребёнка с участниками шоу.
В комментарии к посту Лера Кудрявцева восхитилась постановкой, поблагодарив Яну Рудковскую и ее супруга Евгения Плющенко за "фантастически красивое шоу". Подписчики поинтересовались самочувствием звезды, которая ответила, что ей уже лучше. Пост знаменитости уже набрал более 133 000 лайков.