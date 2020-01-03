Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после операции на груди

Недавно Лере Кудрявцевой сделали операцию по удалению грудных имплантов. После этого знаменитость некоторое время восстанавливала силы. Накануне телеведущая впервые вышла в свет после таких событий. Лера Кудрявцева разместила в Instagram-аккаунте несколько снимков, сделанных на ледовом шоу "Золушка". На первом кадре ведущая передачи "Секрет на миллион" стоит рядом с Евгением Плющенко, который держит на руках маленькую Марию. Затем телеведущая фотографировала своего ребёнка с участниками шоу.В комментарии к посту Лера Кудрявцева восхитилась постановкой, поблагодарив Яну Рудковскую и ее супруга Евгения Плющенко за "фантастически красивое шоу". Подписчики поинтересовались самочувствием звезды, которая ответила, что ей уже лучше. Пост знаменитости уже набрал более 133 000 лайков.