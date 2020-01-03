Аглая Тарасова и Даррен Аронофски проводят новогодние каникулы в джунглях

В микроблогах Тарасовой и Аронофски не появляются совместные фотографии. В то же время их пребывание рядом можно отследить по одинаковым геолокациям, пейзажам на снимках. Примечательно, что роскошному отдыху пара предпочла отпуск в джунглях Новой Гвинеи.Режиссер и актриса и знакомятся с традициями и обычаями папуасов, изучают местную природу. Судя по счастливым лицам Тарасовой и Аронофски на фотографиях, им очень нравится подобное проведение отпуска. Утро 1 января актриса встретила не за праздничным столом, а на дикой рыбалке, на которой посчастливилось увидеть дельфинов.Напомним, что Даррен Аронофски девять лет состоял в отношениях с Рэйчел Вайс. Также он встречался с Дженнифер Лоуренс. Что касается Аглаи Тарасовой, то она закрутила роман с Ильей Глинниковым на съемочной площадке сериала «Интерны». После двух лет отношений пара рассталась, а актриса начала встречаться с режиссером Милошем Биковичем.