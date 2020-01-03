Обратная совместимость PlayStation 5 позволит сыграть во все старые игры по-новому





Как сообщает пресса со ссылкой на популярного блогера HipHopGamer, игровая консоль Sony нового поколения обеспечит владельцев максимальной обратной совместимостью, что позволит им опробовать любой из тайтлов, когда либо выпущенный для консолей PlayStation всех поколений, но главное не в этом. В компании сейчас работают над созданием специального игрового движка под названием «remake engine», благодаря которому будет обеспечена не просто совместимость со старыми играми, но еще и принципиально новая их проработка. Новый движок сможет применить потенциал передового оборудования и обновленного программного обеспечения, что изменит старые игры. В них могут появиться новые эффекты, а картинка будет без потерь качества выводиться на дисплей с разрешением UHD. Поэтому старые игры для владельцев новой консоли обещают заиграть принципиально новыми красками.Впрочем, пока эта информация не получила официального подтверждения. Однако, отмечают источники, репутация блогера, заявившего о наличии такой технической возможности, свидетельствует о том, что компания действительно работает над указанными изменениями. Ожидается, что больше подробных данных о грядущей консоли PlayStation 5 поклонники бренда смогут получить в рамках выставки SEC 2020, которая открывается уже на следующей неделе в американском Лос-Анджелесе.