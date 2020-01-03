Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10





Как сообщают источники, новая программная оболочка, основанная на операционной системе Android 10, доступна пока лишь участникам программы предварительного тестирования из Китая. Более того, в обозримом будущем программа адаптации новой фирменной прошивки будет расширена путем подключения к ней других устройств.Так, уже в середине следующего месяца эту прошивку вместе с Magic UI 3.0 начнут получать владельцы устройств Honor 20S, Huawei Nova 5, 5i Pro и 5z. Наконец, в первых днях марта месяца свежая прошивка будет разослана владельцам смартфонов Honor 20 Youth Edition, Huawei Enjoy 10S и Nova 5i.