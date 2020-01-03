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«Химеры существуют»: Учёные рассказали о выведенных человечеством организмах с комбинированными ДНК

Учёные заявили, что химеры – мифические существа, состоящие из частей тел разных животных – выводились человечеством путём комбинирования генетического материала двух или более видов. Первые такие опыты с ДНК проводились с давних времён, но далеко не всегда они оказывались успешными.
«Химеры существуют»: Учёные рассказали о выведенных человечеством организмах с комбинированными ДНК

Современные учёные работают в этом направлении с определённой целью: для того чтобы можно было выращивать человеческие органы в телах животных. Летом 2019-го испанские генетики проинформировали мир, что они уже подготовили «базу для этого», так как им удалось создать первые эмбрионы человека-обезьяны, которые, через модификацию со стволовыми клетками, превратятся в доноров для определённых пациентов. Двумя годами ранее эти же исследователи занимались выращиванием химеры человека-свиньи, и на момент завершения опыта, оказавшегося неудачным, в живых из 2 000 осталось только 186 зародышей.

Исследователи из Португалии в 2017 году занимались поиском путей борьбы с онкологией, вызывавшейся вирусами герпеса, для чего комбинировали соответствующие неклеточные инфекционные агенты мышей с материалом человека. В итоге учёные выяснили, что развитие данного типа рака провоцировалось определённым белком.

В Японии под руководством биолога Хиромицу Накаучи, профессора Стэнфордского и Токийского университетов, продолжается научный опыт, основывающийся на внедрении стволовых клеток в организмы грызунов – крыс или мышей. Учёные задались целью вырастить в теле животного-донора поджелудочную железу человека. До этого биолог провёл успешную трансплантацию мышам с диабетом органов, «изготовленных» посредством химер.

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Наука / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:54

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