«Химеры существуют»: Учёные рассказали о выведенных человечеством организмах с комбинированными ДНК





Современные учёные работают в этом направлении с определённой целью: для того чтобы можно было выращивать человеческие органы в телах животных. Летом 2019-го испанские генетики проинформировали мир, что они уже подготовили «базу для этого», так как им удалось создать первые эмбрионы человека-обезьяны, которые, через модификацию со стволовыми клетками, превратятся в доноров для определённых пациентов. Двумя годами ранее эти же исследователи занимались выращиванием химеры человека-свиньи, и на момент завершения опыта, оказавшегося неудачным, в живых из 2 000 осталось только 186 зародышей.Исследователи из Португалии в 2017 году занимались поиском путей борьбы с онкологией, вызывавшейся вирусами герпеса, для чего комбинировали соответствующие неклеточные инфекционные агенты мышей с материалом человека. В итоге учёные выяснили, что развитие данного типа рака провоцировалось определённым белком.В Японии под руководством биолога Хиромицу Накаучи, профессора Стэнфордского и Токийского университетов, продолжается научный опыт, основывающийся на внедрении стволовых клеток в организмы грызунов – крыс или мышей. Учёные задались целью вырастить в теле животного-донора поджелудочную железу человека. До этого биолог провёл успешную трансплантацию мышам с диабетом органов, «изготовленных» посредством химер.