LG привезет на CES 2020 новый сворачивающийся телевизор, который может спускаться с потолка
Южнокорейская компания LG перед открытием выставки потребительской электроники CES 2020 в Лос-Анджелесе представила новую линейку своих телевизоров. Одним из них оказалась сворачивающаяся модель, способная спускаться с потолка подобно жалюзи.
Ранее компания уже показывала широкой публике концепт телевизора, который сворачивается в рулон. Но модель под названием LG Signature OLED TV R выдвигалась вверх из базового модуля, расположенного снизу. Теперь же сворачивающийся дисплей может быть расположен в модуле, прикрепленном к стене или потолку, и опускается вниз, словно экран для проектора или жалюзи.
Сообщается, что телевизор оснащен 65-дюймовой OLED-панелью с разрешением UHD. Впрочем, речь пока идет лишь о концептуальном устройстве. О сроках появления подобных моделей на рынке компания не сообщает. К примеру, прошлогодний LG Signature OLED TV R должен был поступить в продажу еще до конца минувшего года, но на прилавках магазинов он так и не появился.
Ранее компания уже показывала широкой публике концепт телевизора, который сворачивается в рулон. Но модель под названием LG Signature OLED TV R выдвигалась вверх из базового модуля, расположенного снизу. Теперь же сворачивающийся дисплей может быть расположен в модуле, прикрепленном к стене или потолку, и опускается вниз, словно экран для проектора или жалюзи.
Сообщается, что телевизор оснащен 65-дюймовой OLED-панелью с разрешением UHD. Впрочем, речь пока идет лишь о концептуальном устройстве. О сроках появления подобных моделей на рынке компания не сообщает. К примеру, прошлогодний LG Signature OLED TV R должен был поступить в продажу еще до конца минувшего года, но на прилавках магазинов он так и не появился.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:41