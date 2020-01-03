LG привезет на CES 2020 новый сворачивающийся телевизор, который может спускаться с потолка





Ранее компания уже показывала широкой публике концепт телевизора, который сворачивается в рулон. Но модель под названием LG Signature OLED TV R выдвигалась вверх из базового модуля, расположенного снизу. Теперь же сворачивающийся дисплей может быть расположен в модуле, прикрепленном к стене или потолку, и опускается вниз, словно экран для проектора или жалюзи.Сообщается, что телевизор оснащен 65-дюймовой OLED-панелью с разрешением UHD. Впрочем, речь пока идет лишь о концептуальном устройстве. О сроках появления подобных моделей на рынке компания не сообщает. К примеру, прошлогодний LG Signature OLED TV R должен был поступить в продажу еще до конца минувшего года, но на прилавках магазинов он так и не появился.