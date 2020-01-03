Анастасия Волочкова: "Я тучи разведу ногами, дотянусь до неба, и, возможно, в Москве пойдёт снег"

Недавно Анастасия Волочкова отправилась отдыхать на остров Пхукет. При этом знаменитость ежедневно делает публикации в социальных сетях. Сегодня балерина разместила на странице в Instagram видео, на котором она стоит на яхте в платье в пол фиолетового цвета в белый горох. Свой образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками и красным браслетом. На кадрах танцовщица держится на борт и делает взмах ногой, демонстрируя вертикальный шпагат. В комментарии к посту Анастасия Волочкова написала: "Я тучи разведу ногами, дотянусь до неба, и, возможно, в Москве пойдёт снег".Подписчики оценили юмор балерины. Многие отметили, что ролик получился не обычным и очень красивым. За несколько десятков минут опубликованный Анастасией Волочковой сюжет просмотрели более 60 000 пользователей интернета.