Борющийся с раком онколог Андрей Павленко дал ценный совет пациентам в письме





, - пишет онколог, подчеркивая, что ему «не повезло». Всего пару месяцев тому назад Павленко узнал, что страдает неизлечимым раком желудка. Несмотря на это, врач все же решился на операцию, но избавиться от заболевания она не помогла. В своем обращении онколог пишет, что всегда оставался опорой и поддержкой для своих родных, а теперь осознает, что скоро уйдет, поэтому просит оказать поддержку его детям и супруге., - отмечает хирург.В комментариях к этой публикации подписчики Андрея Павленко, в числе которых есть немало его пациентов, отметили, что продолжают молиться о его здоровье и просят для него больше сил, чтобы он все же смог продолжить борьбу со своим заболеванием.