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Борющийся с раком онколог Андрей Павленко дал ценный совет пациентам в письме

Один из лучших отечественных онкологов – глава одного из крупных петербургских онкоцентров Андрей Павленко, - написал своим пациентам прощальное письмо, дав важный совет. Обратиться через свою страницу в соцсети Facebook с такими словами медик решился после того, как узнал, что он не сможет вылечиться от рака, выявленного у него пару месяцев назад.

«Я хочу предупредить тех, кто проходит лечение – никогда не сдавайтесь. Статистика – упрямая штука, однако шансы на успех есть даже с таким диагнозом, как мой. Нужно просто в это верить», - пишет онколог, подчеркивая, что ему «не повезло». Всего пару месяцев тому назад Павленко узнал, что страдает неизлечимым раком желудка. Несмотря на это, врач все же решился на операцию, но избавиться от заболевания она не помогла. В своем обращении онколог пишет, что всегда оставался опорой и поддержкой для своих родных, а теперь осознает, что скоро уйдет, поэтому просит оказать поддержку его детям и супруге. «Они остаются совсем одни. Убежден, мои друзья поддержат их, но я также знаю, что лишней поддержки никогда не бывает», - отмечает хирург.

В комментариях к этой публикации подписчики Андрея Павленко, в числе которых есть немало его пациентов, отметили, что продолжают молиться о его здоровье и просят для него больше сил, чтобы он все же смог продолжить борьбу со своим заболеванием.

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Наука / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:18

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