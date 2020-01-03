«Бабушкины коленки»: Дану Борисову раскритиковали за внешний вид

43-летняя телеведущая показала подписчикам фото из жаркой страны, на котором позирует в бежевом топе и яркой юбке, оголившей ее ноги. Вот только пользователи соцсети Instagram, обратившие внимание на эту публикацию, оказались удивлены тем, в каком состоянии находятся коленки Борисовой. По мнению критиков, звезде стоило бы обратиться к специалистам и подкорректировать эту деталь в своей внешности.,- пишут недовольные подписчики.Впрочем, не обошлось и без тех, кто традиционно похвалил Дану Борисову, отметив, что она потрясающе выглядит и не должна слушать завистников.