«Бабушкины коленки»: Дану Борисову раскритиковали за внешний вид
Известная российская телеведущая Дана Борисова встречала Новый год в Таиланде. Очередная публикация знаменитости в социальных сетях вызвала бурную дискуссию среди ее подписчиков, многие из которых решили раскритиковать артистку за внешний вид и отметили, что скрывать возрастные изменения ей уже не удается.
43-летняя телеведущая показала подписчикам фото из жаркой страны, на котором позирует в бежевом топе и яркой юбке, оголившей ее ноги. Вот только пользователи соцсети Instagram, обратившие внимание на эту публикацию, оказались удивлены тем, в каком состоянии находятся коленки Борисовой. По мнению критиков, звезде стоило бы обратиться к специалистам и подкорректировать эту деталь в своей внешности. «Вам бы в спортзал», «Бабушкины коленки», «Зачем так явно демонстрировать свои недостатки?», «Колени в плачевном состоянии» ,- пишут недовольные подписчики.
Впрочем, не обошлось и без тех, кто традиционно похвалил Дану Борисову, отметив, что она потрясающе выглядит и не должна слушать завистников.
43-летняя телеведущая показала подписчикам фото из жаркой страны, на котором позирует в бежевом топе и яркой юбке, оголившей ее ноги. Вот только пользователи соцсети Instagram, обратившие внимание на эту публикацию, оказались удивлены тем, в каком состоянии находятся коленки Борисовой. По мнению критиков, звезде стоило бы обратиться к специалистам и подкорректировать эту деталь в своей внешности. «Вам бы в спортзал», «Бабушкины коленки», «Зачем так явно демонстрировать свои недостатки?», «Колени в плачевном состоянии» ,- пишут недовольные подписчики.
Впрочем, не обошлось и без тех, кто традиционно похвалил Дану Борисову, отметив, что она потрясающе выглядит и не должна слушать завистников.