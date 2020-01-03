Полина Гагарина борется с привычкой дочери Мии засыпать у нее на руках
Полина Гагарина опубликовала пост в Instagram, жалуясь поклонникам на дочь Мию. Оказалось, певица борется с привычкой девочки засыпать у нее на руках.
Раньше артистка не испытывала особого дискомфорта, но сейчас ребенок набрал вес, а она сильно похудела. Гагарина шутливо отметила, что даже перестала выполнять некоторые физические упражнения из-за персональной «гантельки», но ощущает проблемы, связанные со спиной.
Звезда решила поинтересоваться у опытных матерей, как они решают данную проблему. Многие подписчики рекомендовали ей немного потерпеть, а также гладить Мию по спине, чтобы дочь не капризничала, когда ее не берут на руки. Недоброжелатели раскритиковали Гагарину, запустившую ситуацию с малышкой.
Раньше артистка не испытывала особого дискомфорта, но сейчас ребенок набрал вес, а она сильно похудела. Гагарина шутливо отметила, что даже перестала выполнять некоторые физические упражнения из-за персональной «гантельки», но ощущает проблемы, связанные со спиной.
Звезда решила поинтересоваться у опытных матерей, как они решают данную проблему. Многие подписчики рекомендовали ей немного потерпеть, а также гладить Мию по спине, чтобы дочь не капризничала, когда ее не берут на руки. Недоброжелатели раскритиковали Гагарину, запустившую ситуацию с малышкой.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:56