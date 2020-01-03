Американские эксперты National Interest назвали морскую пехоту России одной из лучших в мире





Возглавляет рейтинг, составленный экспертами журнала, Корпус морской пехоты США. По данным авторов публикации, на фоне конкурентов американские пехотинцы выделяются своей рекордной численностью в 186 000 военнослужащих и порядка 36 000 резерва по состоянию на 2017 год. На второй позиции оказались морпехи России. Этот род войск несет те же функции что и КМП США, являясь экспедиционными силами, которые специализируются на проведении десантных операций. По утверждению авторов этого материала, российские морские пехотинцы – хорошо подготовленная, боеспособная сила.Также в ТОП-5 вошли морпехи Соединенного Королевства, которые находится в состоянии боеготовности всегда, а их численность достигает 7000 человек. Далее следует такой же род войск из Южной Кореи с относительно большой численностью и высоким уровнем подготовки, за которую отвечают американские специалисты. Замыкают рейтинг соединения морской пехоты КНР численностью порядка 30 тысяч военнослужащих. Единственным минусом авторы публикации называют тот факт, что у китайских военных отсутствует реальный боевой опыт.