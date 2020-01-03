АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Американские эксперты National Interest назвали морскую пехоту России одной из лучших в мире

Авторитетное американское издание National Interest в одном из своих недавних аналитических материалов включило российскую морскую пехоту в ТОП-5 лучших в мире. Отечественные морпехи попали в рейтинг вместе с коллегами из КНР, Южной Кореи, США и Великобритании.
Американские эксперты National Interest назвали морскую пехоту России одной из лучших в мире

Возглавляет рейтинг, составленный экспертами журнала, Корпус морской пехоты США. По данным авторов публикации, на фоне конкурентов американские пехотинцы выделяются своей рекордной численностью в 186 000 военнослужащих и порядка 36 000 резерва по состоянию на 2017 год. На второй позиции оказались морпехи России. Этот род войск несет те же функции что и КМП США, являясь экспедиционными силами, которые специализируются на проведении десантных операций. По утверждению авторов этого материала, российские морские пехотинцы – хорошо подготовленная, боеспособная сила.

Также в ТОП-5 вошли морпехи Соединенного Королевства, которые находится в состоянии боеготовности всегда, а их численность достигает 7000 человек. Далее следует такой же род войск из Южной Кореи с относительно большой численностью и высоким уровнем подготовки, за которую отвечают американские специалисты. Замыкают рейтинг соединения морской пехоты КНР численностью порядка 30 тысяч военнослужащих. Единственным минусом авторы публикации называют тот факт, что у китайских военных отсутствует реальный боевой опыт.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полина Гагарина борется с привычкой дочери Мии засыпать у нее на…
Американские эксперты National Interest назвали морскую пехоту России одной из лучших в…
Медики: Восемь вещей позволяют людям сохранить здоровье в сезон гриппа и…
Lada стала лидером в списке авто, которые россияне чаще всего берут в…
Солнце максимально приблизится к Земле 5 января -…
«Яркий, многогранный, харизматичный»: Полина Гагарина назвала Ива Набиева своим победителем шоу…
“Йогу никто не отменял”: Певица Глюкоза и Александр Чистяков наслаждаются активным новогодним…
Лиза и Гарри Галкины впервые посмотрели комедию «Один…
Внучка Михаила Боярского Екатерина проводит новогодние праздники за…
Японские учёные расшифровали рисунки в пустыне…
Беременная экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова станет многодетной…
Медики посоветовали проверять слух у младенцев в течение первого месяца…
Максим Галкин показал своих детей на видео 5-летней…
Медики назвали 6 признаков, при которых вздутие живота…
Племянник Вики Цыгановой помог ей справиться с унынием в Новый…
Медики назвали 5 полезных свойств масла…
Юлия Ковальчук продолжает принимать «новогодних»…
Эксперты развенчали популярные мифы о заправке топливом…
В Сети опубликовано архивное фото Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной в…
Новые флагманские видеокарты AMD будут в два раза производительнее…
Игорь Крутой опубликовал забавный видеоролик с 4-летней…
Навка поздравила россиян с Новым годом селфи-открыткой с мужем Песковым и дочерью…
Jeep готовит презентацию Compass, Wrangler и Renegade с подключаемыми…
Ученые рассказали, каким образом мозг уравновешивает боль и…
«Ты космос»: Дима Билан трогательно поздравил Яну Рудковскую с…
Глава Пентагона пригрозил КНДР ответом за «плохое…
Поклонники обсуждают «внезапно выросший бюст» Ани…
Денис Лебедев подтвердил завершение боксерской…
«Объект 775»: Японские СМИ вспомнили о секретном советском танке…
ВМС США намерены потягаться с Россией за…
«Грудь Ольги Серябкиной потеряла вид – все уныло»: Влад Кадони оценил наряды…
Леди Гагу в новогоднюю ночь засняли целующейся с…
Учёные: Дети могут придумывать свой язык…
Александр Малинин встретил Новый год в…
Ледниковые озёра в Гималаях могут затопить ближайшие…
Удешевленный флагман Samsung Galaxy S10 Lite получит лучшую на рынке оптическую…
«Концерт получился на троечку»: Эксперт при Госдуме Манукян высказался по поводу возвращения Аллы Пугачевой на…
Обновленная Lada 4x4 вошла в рейтинг самых важных новинок российского авторынка 2020…
Поклонники обсуждают располневшую фигуру Анны…
Apple выпустит сразу два идейных наследника iPhone SE в 2020…
Просмотреть все новости