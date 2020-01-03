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Медики: Восемь вещей позволяют людям сохранить здоровье в сезон гриппа и ОРВИ

Медики заметили, что некоторые люди никогда не болеют гриппом и ОРВИ, но это связано не только с иммунитетом. Они назвали восемь вещей, позволяющих сохранить здоровье в сезон эпидемий.
Медики: Восемь вещей позволяют людям сохранить здоровье в сезон гриппа и ОРВИ

Данная категория лиц не будет нажимать пальцем кнопку лифта, являющуюся рассадником бактерий, а также всегда обрабатывает руки дезинфицирующим раствором, если данная ситуация случилась. Также люди, которые не подвержены заболеваниям, употребляют нужно количество воды, всегда полноценно отдыхают ночью, а также часто обрабатывают смартфоны салфетками.

Медики заметили, что эти особы часто занимаются йогой или другими физическими упражнениями, снимающими стресс, добавляют в рацион питания цинк, употребляют горячую жидкость для улучшения оттока слизи в носовой проход. По словам доктора Фрэнка Липмана, многие ошибки, которые совершают пациенты, негативно отражаются на здоровье и нормальном функционировании иммунной системы.

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Наука / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:34

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