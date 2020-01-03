Lada стала лидером в списке авто, которые россияне чаще всего берут в кредит





, - утверждает эксперт. Кроме того, Озеров также отметил, что чаще всего автомобильные кредиты оформляют мужчины., - отметил банкир, подчеркнув, что география проживания такого клиента не ограничено каким-то конкретным регионом.Впрочем, в число наиболее приоритетных регионов, по словам Озерова, можно отнести Казань, Петербург, Москву, Краснодар, Челябинск, Екатеринбург, Воронеж и Новосибирск.