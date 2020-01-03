Lada стала лидером в списке авто, которые россияне чаще всего берут в кредит
Самыми популярными автомобильными марками, на покупку моделей которых россияне в минувшем году оформили больше всего кредитов, оказались российская Lada, южнокорейские Hyundai и KIA, немецкий Volkswagen и чешская Skoda. Об этом рассказал российский банкир, глава правления «Русфинанс банка» Сергей Озеров.
«Довольно большие объемы выдачи автомобильных кредитов стимулируются государственными программами. В нынешнем году Русфинанс банк выдал порядка 23 тысяч таких льготных кредитов на общую сумму около 12 миллиардов рублей. Наибольший спрос покупателей пришелся на модели компаний АвтоВАЗ, KIA, Skoda, Volkswagen и Hyundai», - утверждает эксперт. Кроме того, Озеров также отметил, что чаще всего автомобильные кредиты оформляют мужчины. «Среднестатистический клиент автокредитования в банке – это мужчина в возрасте 41 года. У него, как правило, двое детей, а работает он менеджером в коммерческой фирме», - отметил банкир, подчеркнув, что география проживания такого клиента не ограничено каким-то конкретным регионом.
Впрочем, в число наиболее приоритетных регионов, по словам Озерова, можно отнести Казань, Петербург, Москву, Краснодар, Челябинск, Екатеринбург, Воронеж и Новосибирск.
«Довольно большие объемы выдачи автомобильных кредитов стимулируются государственными программами. В нынешнем году Русфинанс банк выдал порядка 23 тысяч таких льготных кредитов на общую сумму около 12 миллиардов рублей. Наибольший спрос покупателей пришелся на модели компаний АвтоВАЗ, KIA, Skoda, Volkswagen и Hyundai», - утверждает эксперт. Кроме того, Озеров также отметил, что чаще всего автомобильные кредиты оформляют мужчины. «Среднестатистический клиент автокредитования в банке – это мужчина в возрасте 41 года. У него, как правило, двое детей, а работает он менеджером в коммерческой фирме», - отметил банкир, подчеркнув, что география проживания такого клиента не ограничено каким-то конкретным регионом.
Впрочем, в число наиболее приоритетных регионов, по словам Озерова, можно отнести Казань, Петербург, Москву, Краснодар, Челябинск, Екатеринбург, Воронеж и Новосибирск.