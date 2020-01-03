Солнце максимально приблизится к Земле 5 января - Астрономы
Астрономы отмечают, что уже в ближайшее воскресенье 5 января Солнце сможет максимально приблизиться к планете Земля. По предварительным расчетам специалистов, дистанция до небесного светила в указанный день составит всего 147 миллионов 91 тысячу 144 километра.
Примечательно, что даже летом этот показатель оказывается значительно больше. Такие процессы, отмечают специалисты, обусловлены тем фактом, что наибольшее отдаление Солнца от Земли происходит во период «северного лета», а вот его максимальное приближение наблюдается как раз зимой.
Впрочем, подобное приближение почти не отражается на температуре, поскольку смена сезонов на Земле, как известно, происходит не при отдалении или сближении с Солнцем, а при изменении угла наклона земной оси, когда плоскость орбиты планеты оказывается под углом 23,4 градуса.
Примечательно, что даже летом этот показатель оказывается значительно больше. Такие процессы, отмечают специалисты, обусловлены тем фактом, что наибольшее отдаление Солнца от Земли происходит во период «северного лета», а вот его максимальное приближение наблюдается как раз зимой.
Впрочем, подобное приближение почти не отражается на температуре, поскольку смена сезонов на Земле, как известно, происходит не при отдалении или сближении с Солнцем, а при изменении угла наклона земной оси, когда плоскость орбиты планеты оказывается под углом 23,4 градуса.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:07