Солнце максимально приблизится к Земле 5 января - Астрономы





Примечательно, что даже летом этот показатель оказывается значительно больше. Такие процессы, отмечают специалисты, обусловлены тем фактом, что наибольшее отдаление Солнца от Земли происходит во период «северного лета», а вот его максимальное приближение наблюдается как раз зимой.Впрочем, подобное приближение почти не отражается на температуре, поскольку смена сезонов на Земле, как известно, происходит не при отдалении или сближении с Солнцем, а при изменении угла наклона земной оси, когда плоскость орбиты планеты оказывается под углом 23,4 градуса.