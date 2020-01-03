«Яркий, многогранный, харизматичный»: Полина Гагарина назвала Ива Набиева своим победителем шоу «Голос»
Известная российская певица Полина Гагарина опубликовала на своей страничке серию фотографий, на которых позирует вместе с участником популярного шоу «Голос» Ивом Набиевым. Именно этого конкурсанта артистка считает самым достойным победы в финале проекта.
«Мой победитель – Ванька. Большое спасибо за невероятные выступления. Ты самый многогранный, харизматичный и яркий артист. Пусть этот проект станет для тебя ступенькой на пути к большой сцене. Я благодарна всем членам своей команды, которая в течение всей осени занималась реализацией всех музыкальных идей. Спасибо вам за ваше время, талант и профессионализм. Этот сезон получился очень ярким», - отметила Гагарина.
Примечательно, что Ив Набиев с самого начала был членом команды Сергея Шнурова, именно его он выбрал по итогам слепых прослушиваний, когда к нему повернулись все без исключения наставники. В поединках Набиев уступил Антону Токареву, но от вылета его спасла именно Полина Гагарина. Победителем нового сезона проекта стал Аскер Бербеков, который был членом команды музыкального продюсера Константина Меладзе. Во время финального эфира за него отдали свои голоса более 66% зрителей.
«Мой победитель – Ванька. Большое спасибо за невероятные выступления. Ты самый многогранный, харизматичный и яркий артист. Пусть этот проект станет для тебя ступенькой на пути к большой сцене. Я благодарна всем членам своей команды, которая в течение всей осени занималась реализацией всех музыкальных идей. Спасибо вам за ваше время, талант и профессионализм. Этот сезон получился очень ярким», - отметила Гагарина.
Примечательно, что Ив Набиев с самого начала был членом команды Сергея Шнурова, именно его он выбрал по итогам слепых прослушиваний, когда к нему повернулись все без исключения наставники. В поединках Набиев уступил Антону Токареву, но от вылета его спасла именно Полина Гагарина. Победителем нового сезона проекта стал Аскер Бербеков, который был членом команды музыкального продюсера Константина Меладзе. Во время финального эфира за него отдали свои голоса более 66% зрителей.