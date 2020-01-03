«Яркий, многогранный, харизматичный»: Полина Гагарина назвала Ива Набиева своим победителем шоу «Голос»

, - отметила Гагарина.Примечательно, что Ив Набиев с самого начала был членом команды Сергея Шнурова, именно его он выбрал по итогам слепых прослушиваний, когда к нему повернулись все без исключения наставники. В поединках Набиев уступил Антону Токареву, но от вылета его спасла именно Полина Гагарина. Победителем нового сезона проекта стал Аскер Бербеков, который был членом команды музыкального продюсера Константина Меладзе. Во время финального эфира за него отдали свои голоса более 66% зрителей.