“Йогу никто не отменял”: Певица Глюкоза и Александр Чистяков наслаждаются активным новогодним отдыхом

На кадре можно увидеть, как артистка изящно выполняет упражнение, а избранник поддерживает ее ногами. Этот сюжет сразу развенчал слухи о проблемах в личной жизни Глюкозы, на которые часто намекали хейтеры. Сама певица шутливо отметила, что поглощать вкусные новогодние салаты конечно здорово, но йогу никто не отменял, после чего поблагодарила Чистякова за поддержку, назвав его идеальным мужчиной.Поклонники написали много лестных комментариев в адрес пары, к которым присоединились звезды. Денис Клявер назвал супругов отличными ребятами, а Марина Юдашкина искренне поздравила их с Новым годом.