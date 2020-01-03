Лиза и Гарри Галкины впервые посмотрели комедию «Один дома»
Известный российский шоумен и телеведущий Максим Галкин во время новогодних каникул застал своих шестилетних близнецов Лизу и Гарри за просмотром популярной комедии «Один дома». Примечательно, что звездные родители запрещают детям в их возрасте слишком много пользоваться гаджетами, играть в видеоигры, и даже ограничивают для них список телепередач.
Алла Борисовна и ее супруг позволяют детям смотреть вечером немного мультиков, однако к американским комедиям супруги относятся довольно критически, поскольку в них пропагандируется озорство. Как бы там ни было, но близнецам Лизе и Гарри все же удалось избавиться от родительской опеки и посмотреть популярный новогодний фильм «Один дома».
К слову, вряд ли кто-то стал наказывать детей Пугачевой и Галкина после подобного поступка, поскольку Примадонна и сама всегда призывала к мирному решению любых спорных ситуаций, особенно, если это связано с воспитанием юных наследников.
Алла Борисовна и ее супруг позволяют детям смотреть вечером немного мультиков, однако к американским комедиям супруги относятся довольно критически, поскольку в них пропагандируется озорство. Как бы там ни было, но близнецам Лизе и Гарри все же удалось избавиться от родительской опеки и посмотреть популярный новогодний фильм «Один дома».
К слову, вряд ли кто-то стал наказывать детей Пугачевой и Галкина после подобного поступка, поскольку Примадонна и сама всегда призывала к мирному решению любых спорных ситуаций, особенно, если это связано с воспитанием юных наследников.