Лиза и Гарри Галкины впервые посмотрели комедию «Один дома»





Алла Борисовна и ее супруг позволяют детям смотреть вечером немного мультиков, однако к американским комедиям супруги относятся довольно критически, поскольку в них пропагандируется озорство. Как бы там ни было, но близнецам Лизе и Гарри все же удалось избавиться от родительской опеки и посмотреть популярный новогодний фильм «Один дома».К слову, вряд ли кто-то стал наказывать детей Пугачевой и Галкина после подобного поступка, поскольку Примадонна и сама всегда призывала к мирному решению любых спорных ситуаций, особенно, если это связано с воспитанием юных наследников.