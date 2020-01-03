Внучка Михаила Боярского Екатерина проводит новогодние праздники за границей

Черный купальник с наброшенной сверху белой накидкой подчеркнул естественную красоту родственницы актера, а также ее пышный бюст. Фанаты сразу сравнили Екатерину с Афродитой, намекая, что богиня тоже любила показывать идеальную фигуру.Внучка Боярского уехала на отдых сразу после юбилея звезды. В честь своего 70-летия артист решил выйти на сцену, чтобы порадовать зрителей новой ролью в спектакле.