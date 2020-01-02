Навка поздравила россиян с Новым годом селфи-открыткой с мужем Песковым и дочерью Надеждой
Фигуристка Татьяна Навка поздравила россиян с Новым годом, опубликовав в Instagram селфи-открытку, на которой она позирует с мужем Дмитрием Песковым, занимающим должность пресс-секретаря главы государства, и совместной дочерью Надеждой. Прошлым летом девочке исполнилось 5 лет.
На фотографии Татьяна Навка позирует в искрящемся серебристом платье, её дочь – в трендовом наряде, декорированном пайетками. Дмитрий Песков на снимке выглядит умиротворённым, а его жена и дочь светятся от радости. В посте к кадру олимпийская чемпионка адресовала россиянам поздравление с Новым годом, а в ответ получила от поклонников множество приятных слов и пожеланий.
К слову, премьера ледового шоу фигуристки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» с участие её 5-летней дочери оказалась очень успешной. Посмотреть мюзикл пришли многие представители отечественного шоу-бизнеса вместе со своими детьми.
На фотографии Татьяна Навка позирует в искрящемся серебристом платье, её дочь – в трендовом наряде, декорированном пайетками. Дмитрий Песков на снимке выглядит умиротворённым, а его жена и дочь светятся от радости. В посте к кадру олимпийская чемпионка адресовала россиянам поздравление с Новым годом, а в ответ получила от поклонников множество приятных слов и пожеланий.
К слову, премьера ледового шоу фигуристки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» с участие её 5-летней дочери оказалась очень успешной. Посмотреть мюзикл пришли многие представители отечественного шоу-бизнеса вместе со своими детьми.