«Ты космос»: Дима Билан трогательно поздравил Яну Рудковскую с 45-летием

Артист опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram совместную фотографию с юбиляршей и сделал ей комплимент. По словам артиста, он гордится дружбой и совместной работой с Рудковской, а также считает ее яркой женщиной и замечательной матерью. «С днем рождения. Ты очень редкий человек, замечательная подруга и мама. Ты космос, люблю тебя», - обратился к имениннице Билан.Впрочем, в этот день Рудковскую поздравили многие отечественные знаменитости. С поздравлениями выступила и украинская певица Светлана Лобода, которая отметила, что в новом году продюсер еще обязательно удивит своих поклонников, а также назвала Рудковскую «настоящей героиней».