Денис Лебедев подтвердил завершение боксерской карьеры





Экс-чемпион мира в 1-ом тяжелом весе по версии IBF и WBA сразу же после недавнего поражения в бою против Мчуну впервые заговорил о том, что планирует завершить карьеру. Теперь же спортсмен подтвердил эти слова. Примечательно, что перед этим Лебедеву удалось победить американского боксера Майка Уилсона во время поединка, который прошел во французском Монако. Во время того боя россиянину пришлось пройти всю дистанцию, а победа ему досталась также, как и в недавно проигранном поединке – по очкам судейским решением, и снова единогласно. Для Уилсона поражение от Лебедева стало первым в профессиональном боксе.