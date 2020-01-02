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Денис Лебедев подтвердил завершение боксерской карьеры

Известный российский боксер Денис Лебедев официально подтвердил сообщения о том, что он действительно завершает свою профессиональную карьеру. Бой против соперника из ЮАР Табисо Мчуну, которому россиянин уступил по очкам через единогласное решение судейского трио, стал для него последним в профессиональной боксерской карьере.
Денис Лебедев подтвердил завершение боксерской карьеры

Экс-чемпион мира в 1-ом тяжелом весе по версии IBF и WBA сразу же после недавнего поражения в бою против Мчуну впервые заговорил о том, что планирует завершить карьеру. Теперь же спортсмен подтвердил эти слова. Примечательно, что перед этим Лебедеву удалось победить американского боксера Майка Уилсона во время поединка, который прошел во французском Монако. Во время того боя россиянину пришлось пройти всю дистанцию, а победа ему досталась также, как и в недавно проигранном поединке – по очкам судейским решением, и снова единогласно. Для Уилсона поражение от Лебедева стало первым в профессиональном боксе.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:10

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