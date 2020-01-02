«Грудь Ольги Серябкиной потеряла вид – все уныло»: Влад Кадони оценил наряды знаменитостей





Телеведущий Влад Кадони отметил, что подопечная Максима Фадеева удачно выбрала цвет, но сборки на наряде делают ее тело шире, особенно в области живота. Также неудачно подобраны туфли, а грудь потеряла форму, из-за чего образ стал провальным.Нюша в синем наряде, так же, как и ее образ в целом, не впечатлила Влада Кадони. Он поинтересовался, чем именно певица хотела удивить публику - звездочками в ушах или длинными серьгами, синим нарядом или тенями. На самом деле удачной в этом образе можно назвать только прическу, отметил модный эксперт, и макияж, который тоже подошел под высокий хвост.Юлия Михальчик на снимке напомнила Владу Кадони девушку со школьного бала, однако наряд оказался неудачным не только по цвету, но и по крою. Он отметил, что смотреть на этом снимке можно только на грудь благодаря чашечкам. В целом лук получился странным.А вот Дарья Мороз, отметил Влад Кадони, подобрала наряд очень удачно по своему типажу. Видно, что ей и самой нравится собственный образ. " Линейность выдержана, правильные акценты, хороший контраст", - отметил Влад Кадони.Понравился телеведущему и лук Валерия Леонтьева, певца эксперт назвал мужчиной без возраста, ведь он носит модные наряды, которые ему очень идут. Единственное, что портит лук - это очки, подобранные не совсем в тему.