«Объект 775»: Японские СМИ вспомнили о секретном советском танке будущего





Отмечается, что впервые информация об этой секретной боевой машине появилась только в 1991 году. «Объект 775» был представлен в виде малозаметного ракетного танка со сплюснутым корпусом и очень низкой башней. На вооружении данной боевой машины были противотанковые ракеты. Кроме того, сообщается, что разработка танка такого типа велась из-за распространенного в 60-х годах прошлого столетия мнения о том, что ракеты смогут эффективно заменить собой крупнокалиберную артиллерию. В статье японского издания также подчеркивается, что «Объект 775» был оснащен неким подобием орудийной башни со 125-миллиметровой пусковой установкой, предназначенной для стрельбы ракетами серии «Рубин» и активно-реактивными снарядами серии «Бур».Кроме того, сам танк имел чрезвычайно сложную конструкцию и был довольно тесным. В состав его экипажа входили только два человека, поэтому командиру приходилось также выполнять функции оператора-наводчика.