«Объект 775»: Японские СМИ вспомнили о секретном советском танке будущего
Японские журналисты заинтересовались необычным ракетным танком, который был разработан еще в СССР. Им оказался «Объект 775», который в материале Yahoo News Japan называется «оружием будущего».
Отмечается, что впервые информация об этой секретной боевой машине появилась только в 1991 году. «Объект 775» был представлен в виде малозаметного ракетного танка со сплюснутым корпусом и очень низкой башней. На вооружении данной боевой машины были противотанковые ракеты. Кроме того, сообщается, что разработка танка такого типа велась из-за распространенного в 60-х годах прошлого столетия мнения о том, что ракеты смогут эффективно заменить собой крупнокалиберную артиллерию. В статье японского издания также подчеркивается, что «Объект 775» был оснащен неким подобием орудийной башни со 125-миллиметровой пусковой установкой, предназначенной для стрельбы ракетами серии «Рубин» и активно-реактивными снарядами серии «Бур».
Кроме того, сам танк имел чрезвычайно сложную конструкцию и был довольно тесным. В состав его экипажа входили только два человека, поэтому командиру приходилось также выполнять функции оператора-наводчика.
Отмечается, что впервые информация об этой секретной боевой машине появилась только в 1991 году. «Объект 775» был представлен в виде малозаметного ракетного танка со сплюснутым корпусом и очень низкой башней. На вооружении данной боевой машины были противотанковые ракеты. Кроме того, сообщается, что разработка танка такого типа велась из-за распространенного в 60-х годах прошлого столетия мнения о том, что ракеты смогут эффективно заменить собой крупнокалиберную артиллерию. В статье японского издания также подчеркивается, что «Объект 775» был оснащен неким подобием орудийной башни со 125-миллиметровой пусковой установкой, предназначенной для стрельбы ракетами серии «Рубин» и активно-реактивными снарядами серии «Бур».
Кроме того, сам танк имел чрезвычайно сложную конструкцию и был довольно тесным. В состав его экипажа входили только два человека, поэтому командиру приходилось также выполнять функции оператора-наводчика.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:02