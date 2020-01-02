Поклонники обсуждают «внезапно выросший бюст» Ани Лорак
Поклонники Ани Лорак обсуждают «внезапно выросший» у неё бюст, который они рассмотрели на кадрах видеоролика с новогодним поздравлением певицы. Тёплые слова артистка проговорила вместе со своей дочерью Софией, появившейся на свет в отношениях с экс-мужем Муратом Налчаджиоглу.
На видео Ани Лорак позирует в вечернем платье ярко-красного цвета на бретелях, приоткрывающем в районе декольте её пышный бюст. В комментариях Instagram-подписчики звезды отметили, что ранее они не замечали у своей любимицы такой большой груди. Одни фолловеры предположили, будто бы исполнительница прибегла к помощи пластических хирургов, другие заподозрили её в беременности. Сама артистка оставила подобные комментарии без внимания.
Ранее интернет-пользователей неприятно удивила располневшая фигура экс-участницы музколлектива «Блестящие» Анны Семенович.
На видео Ани Лорак позирует в вечернем платье ярко-красного цвета на бретелях, приоткрывающем в районе декольте её пышный бюст. В комментариях Instagram-подписчики звезды отметили, что ранее они не замечали у своей любимицы такой большой груди. Одни фолловеры предположили, будто бы исполнительница прибегла к помощи пластических хирургов, другие заподозрили её в беременности. Сама артистка оставила подобные комментарии без внимания.
«Пусть Новый год принесёт Вам исполнение самых заветных желаний!» – написала Ани Лорак.
Ранее интернет-пользователей неприятно удивила располневшая фигура экс-участницы музколлектива «Блестящие» Анны Семенович.