Леди Гагу в новогоднюю ночь засняли целующейся с незнакомцем
В прошедшую новогоднюю ночь известная американская певица Леди Гага была поймана целующейся с незнакомцем. Видеозапись с вечеринки, на которой звезда страстно целовала никому не известного мужчину, быстро набирает популярность в социальных сетях.
Как и многие популярные американские артисты, Леди Гага отмечала новый год в Лас-Вегасе. Когда часы начали бить 12, сообщая собравшимся о наступлении 2020 года, знаменитая певица обняла своего загадочного спутника и слилась с ним в весьма продолжительном поцелуе. Поклонники артистки запечатлели этот пикантный момент на камеру, после чего запись была опубликована в социальных сетях. Позднее фанаты также дополнили историю еще несколькими видеозаписями, на которых видно, как певица покидает новогоднюю вечеринку в компании все того же мужчины. В комментариях авторы этих видео отмечают, что на вечеринке в Лас-Вегасе певица выглядела просто потрясающе, однако была довольно пьяна.
Примечательно, что этот роман с пока еще никому не известным ухажером случился у Леди Гаги всего через пару месяцев после разрыва отношений с Дэном Хортоном.
Как и многие популярные американские артисты, Леди Гага отмечала новый год в Лас-Вегасе. Когда часы начали бить 12, сообщая собравшимся о наступлении 2020 года, знаменитая певица обняла своего загадочного спутника и слилась с ним в весьма продолжительном поцелуе. Поклонники артистки запечатлели этот пикантный момент на камеру, после чего запись была опубликована в социальных сетях. Позднее фанаты также дополнили историю еще несколькими видеозаписями, на которых видно, как певица покидает новогоднюю вечеринку в компании все того же мужчины. В комментариях авторы этих видео отмечают, что на вечеринке в Лас-Вегасе певица выглядела просто потрясающе, однако была довольно пьяна.
Примечательно, что этот роман с пока еще никому не известным ухажером случился у Леди Гаги всего через пару месяцев после разрыва отношений с Дэном Хортоном.