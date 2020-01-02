Глава Пентагона пригрозил КНДР ответом за «плохое поведение»





«Я уверен в том, что наши силы готовы сдержать плохое поведение КНДР, если они вдруг посчитают необходимым сразиться с нами», - заявил министр обороны Соединенных Штатов. Эспер также добавил, что Вашингтон рассчитывает в регионе не только на свои силы, но и на поддержку со стороны ближайших союзников и, прежде всего, Южной Кореи. При этом, отмечает глава Министерства обороны США, Вашингтон продолжает находиться в тесном контакте с Сеулом по вопросу северного соседа.Стоит отметить, что немногим ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил с заявлением по итогам очередного пленума ЦК Трудовой Партии. По словам главы КНДР, Пхеньян продолжит разрабатывать стратегическое оружие до тех пор, пока агрессивная политика Соединенных Штатов в отношении КНДР не будет полностью устранена. Более того, северокорейский лидер анонсировал скорую презентацию новых образцов стратегического оружия, над которыми Пхеньян работал в последнее время.